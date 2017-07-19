На очередном заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза 19 июля суд исследовал документы, характеризующие его личность. В частности, справку из полиции по месту жительства Чийгоза, в которой указано, что он «пользуется уважением и авторитетом среди жителей». Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Помимо стандартных формулировок о том, что жалоб от соседей не поступало и так далее, документ содержит такую формулировку: «По месту жительства Чийгоз А.З. пользуется уважением и авторитетом среди жителей. Является лидером регионального меджлиса Бахчисарайского района, способен собрать за короткий промежуток времени значительное количество людей из числа крымских татар для участия в митингах, шествиях и пикетированиях». Похоже, это и есть главная причина по которой Ахтема Чийгоза держат уже 2,5 года в тюрьме – страх власти перед мирными собраниями граждан», – написал Полозов.

Кроме справки из полиции, на заседании также исследовали другие документы Чийгоза: паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт гражданина Украины, справки управления Федеральной миграционной службы России, где в графе «номер паспорта гражданина Российской Федерации» стоит пропуск, добавил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.