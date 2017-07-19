Минкультуры Украины отправил регистрационные документы Духовному управлению мусульман Крыма на доработку

Департамент Министерства культуры Украины по делам национальностей и религий передал Духовному управлению крымских татар на материковой части Украины регистрационные документы со своими замечаниями и предложениями для доработки. Об этом Крым.Реалии сказал директор департамента Андрей Юраш.

«Документы переданы с полным списком наших предложений, их юрист работает, он знает, как на них реагировать. Политическое решение о регистрации принято… Не сомневаюсь, что она состоится в ближайшее время. Говорить о предусмотренном законодательством сроке рассмотрения документов (3 месяца с момента подачи – КР) есть смысл, когда возможен отказ. Мы рассматриваем только положительный исход», – сказал Юраш.

Он добавил, что в решении о создании Духовного управления есть политическая составляющая. «Нет сомнения в том, что при создании Духовного управления присутствовала политическая составляющая, которая в этом случае является позитивной», – добавил Юраш. При этом он не назвал возможную дату регистрации нового Духовного управления.

Муфтий Духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины Айдер Рустемов в комментарии Крым.Реалии о ходе подготовки к регистрации сказал: «Остались последние штрихи».

В ноябре 2016 года в Киеве представители религиозных организаций крымских татар, компактно проживающих в Херсонской области, а также переселенцев из Крыма, на своем съезде создали Духовное управление мусульман Крыма (на материковой части Украины – КР). Впоследствии по требованию Министерства культуры Украины они провели повторный съезд для внесения изменений в уставные документы. Основной причиной повторного съезда стало совпадение названия новосозданного духовного управления и работающего в аннексированном Крыму во главе с Эмирали Аблаевым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».