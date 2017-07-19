В ЕС призвали Россию дистанцироваться от заявлений о «Малороссии»

В Европейском союзе заявили, что ожидают от России недвусмысленного дистанцирования от заявлений о «создании государства Малороссии», с которыми выступил ранее главарь поддерживаемой Москвой вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Также Россию призывают дистанцироваться от любых действий, нарушающих дух переговоров об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса, в которых она участвует, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Такие заявления и другая риторика главарей сепаратистов противоречат целям минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части востока Украины, заявила пресс-секретарь Мая Коциянчич.

В ЕС напомнили, что заявление Захарченко является элементом тенденции, вызывающей беспокойство – говорится и о «административных мерах» вроде захвата компаний, и об объявлении «государственной границы», и о введении денежных единиц, отличных от украинской гривны, группировками «ДНР» и «ЛНР».

Во вторник главарь группировки «ДНР», которая при поддержке России захватила часть Донецкой области, Александр Захарченко заявил о «создании государства Малороссии», в которую, по его словам, в настоящее время входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме аннексированного Крыма ,который сепаратисты признают «российским».

Это заявление уже резко раскритиковали не только в Украине, но и в России, а также в самой группировке «ДНР» и в соседней сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганской области, которые, по идее Захарченко, должны прекратить существование.

Франция и Германия, которые вместе с Украиной и Россией являются участниками «нормандского формата» переговоров об урегулировании на оккупированной части востока Украины, призвали Россию осудить заявление о «Малороссии» как такое, которое является нарушением минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса и также противоречит духу переговоров об этом урегулировании в «нормандском формате».

Кроме того, беспокойство заявлением о «Малороссии» выразили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая является стороной другого формата переговоров об урегулировании, так называемого «минского процесса». ОБСЕ призвала избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договоренностей об урегулировании в регионе.

Между тем в Москве пока не стали осуждать заявления Захарченко, хотя в Кремле ее назвали его «личной инициативе».