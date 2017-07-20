В Крыму назначили нового директора провластного крымскотатарского телеканала «Миллет»

Новым генеральным директором пророссийского крымскотатарского телеканала «Миллет» назначили Эрвина Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма.

Согласно сообщению, предыдущий руководитель «Миллета» Сейран Мамбетов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Он возглавлял канал с сентября 2015 года.

22 апреля 2015 года указом назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название «Миллет», и радио «Ветан седасы». 28 августа Роскомнадзор выдал Общественной крымскотатарской телерадиокомпании универсальные лицензии на вещание телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватан седасы». С 1 сентября 2015 года телеканал «Миллет» начал свое вещание в тестовом режиме.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».