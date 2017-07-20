Трамп заявил, что не нуждался в помощи России при борьбе с Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна была помощь России для получения информации, которая могла помешать его сопернице на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом Трамп сказал в интервью изданию New York Times, опубликованном 19 июля.

Президент США также выразил недовольство руководителями расследовании попыток российского влияния на выборах 2016 года – как бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, которого сам Трамп отправил в отставку, так и генпрокурором Джеффом Сешнс и специальным советником Робертом Мюллером, который сейчас возглавляет расследование ФБР по этому вопросу.

Комментарии Трампа появились в то время, когда старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший глава избирательной кампании 45-го американского президента Пол Манафорт согласился свидетельствовать 26 июля перед юридическим комитетом Сената.

Эти двое мужчин находятся в центре осуществляемого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования, в частности, из-за встречи, которую они провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой.

Сама Весельницькая 18 июля сообщила российскому телеканалу RT, что также готова свидетельствовать, чтобы «выяснить ситуацию, которая стоит за этой массовой истерией». Сбор свидетельств от Весельницькой пока не запланирован.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницькой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.