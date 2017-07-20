Константинов рассчитывает на поддержку избирателей за строительство детского сада

Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов надеется, что «избиратели оценят» сокращение очередей в дошкольные учреждения Крыма. Это, по плану Константинова, должно случиться благодаря строительству детсада в Бахчисарае.

Об этом нынешний спикер крымского парламента рассказал журналистам во время посещения Бахчисарайского района. Там идет строительство здания под детский сад, по данным российского правительства Крыма, он должен открыться в начале осени.

«Подрядчик объекта со своей задачей справляется в полном объем... На начальном этапе было небольшое отставание, однако на сегодняшний день опережение составляет порядка трех месяцев», – отметил Константинов.

В новом детском саду смогут разместиться 260 детей.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числись в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.

Владимир Константинов – секретарь отделения российской политической партии «Единая Россия» с 2014 года.