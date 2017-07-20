Эксперт: Siemens должна обследовать доставленные в Крым турбины

Глава украинского Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко считает, что немецкая фирма Siemens должна инициировать официальную экспертизу в рамках судебного иска, чтобы сделать выводы о том, где происходило составление турбин и как они попали на территорию оккупированного Крыма. Об этом Дяченко сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Большинство технарей-специалистов считают их турбинами сборки Siemens, но для окончательного утверждения нужна экспертиза. Я думаю, это будет уже на совести Siemens, она должна настаивать на этой экспертизе, чтобы окончательно выяснить, что это за турбины, документально отследить откуда они приехали в Крым и провести их техническую экспертизу... Это ее реноме, это ее положение в Европе, из-за которого она может натолкнуться на санкции со стороны европейских структур», – сказал Дяченко.

Как считает Дяченко, возможности проверить какие «дополнительные болты» россияне прикрутили к турбинам Siemens у концерна есть.

Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае России, который через Керченский пролив граничит с аннексированным Крымом. Агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины были доставлены в Крым в обход европейских санкций против России.

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами и, что «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление компании без движения до 21 августа 2017 года.