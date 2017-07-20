Российский хакер приговорен в США к пяти годам заключения

В США к пяти годам заключения приговорен российский хакер Марк Вартанян (известный под ником «Колипто»).

Приговор был вынесен судом в Атланте после того, как в марте программист признал себя виновным в разработке и распространении компьютерного вируса Citadel и пошел на сделку со следствием.

По оценкам прокуратуры, вирус, который появился в 2011 году, поразил 11 млн компьютеров и нанес ущерб на сумму почти полмиллиарда долларов.

Вартанян проведет в американской тюрьме три года, поскольку суд засчитал ему два года, уже проведенных за решеткой в Норвегии, откуда он был экстрадирован в США в декабре 2016 года.