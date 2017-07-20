Начальница отдела Севреестра за требование взятки получила семь лет колонии – Следком

Подконтрольный Кремлю Нахимовский районный суд Севастополя по обращению следственного комитета России вынес приговор в отношении бывшей начальницы одного из отделов управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр). Сотрудника Севреестра признали виновной в покушении на получение взятки через посредника и осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, сообщает Следком.

«В марте 2016 года представитель одного из жилищных кооперативов города Севастополя, действуя от имени собственников квартир, обратилась в Севреестр для получения свидетельств о государственной регистрации права в отношении 65 объектов недвижимости кооператива, расположенных на мысе Фиолент. В ходе общения с посетительницей начальница одного из отделов Севреестра, действуя через посредника, сообщила, что данные действия не могут быть произведены без ее непосредственной помощи, за что потребовала вознаграждение в виде регистрации права на апартаменты стоимостью в несколько миллионов рублей», – говорится в сообщении.

На территории аннексированного Крыма, как и в соседней России, регулярно заявляют о стремлении бороться с коррупцией. Однако в день проведения антикоррупционного митинга в России, по призыву оппозиционного российского политика Алексея Навального, 12 июня, в Крыму акций не состоялось.