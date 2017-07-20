Арестованный в Крыму журналист Назимов заявляет о применении физического насилия

Арестованный в Крыму журналист, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов заявил о применении к нему физической силы со стороны российских правоохранительных органов в Крыму. Такую информацию о событиях 19 июля Назимов передал в распоряжение Крым.Реалии на следующий день через родственников.

«После моих очередных требований прекратить пытки и предоставить питание, в клетку зала суда, где я знакомился с делом, ворвались двое конвойных, заломали мне руки, повалили на скамейку, затем выволокли в зал, скрутили и уложили на пол лицом вниз. В таком положении, усевшись на меня сверху, оба конвоира держали минут 10. В это время в зал зашла секретарь суда и поинтересовалась, будет ли арестованный продолжать ознакомление с делом. Я был прижат к полу, задыхался и не мог ответить, секретарь удалилась», – рассказал Назимов.

После, направляя заключенного к автозаку, конвоиры нанесли еще несколько ударов, рассказал журналист.

«У меня онемели руки от наручников и затекло все тело, продержали около 5 часов, после чего, не выпуская из автозака, еще более часа везли в Симферопольское СИЗО. По прибытии в СИЗО я потребовал вызвать врача, чтобы зафиксировать побои. Процесс был снят на видеорегистратор, однако, врач «не увидел» ни гематомы под левым глазом, ни следов на руках от наручников… Мои жалобы на сильные боли в голове, руках и всем теле были также не приняты во внимание», – сказал он.

Руководство СИЗО не дало разрешения на вывоз арестованного в другое медучреждение.

Комментариев представителей российских правоохранительных органов в Крыму нет.

Алексея Назимова задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).