Следствие не позволяет обнародовать новые подробности об убийстве Шеремета – МВД Украины

После 8 февраля 2017, когда украинские правоохранители информировали о ходе расследования убийства Павла Шеремета, следствие запретило обнародовать подробности своих действий. Об этом пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил журналистам, в годовщину гибели журналиста 20 июля, когда коллеги Шеремета требуют от властей найти убийц.

«8 февраля, в день назначения на должность председателя Национальной полиции Сергея Князева мы в стенах МВД провели большую пресс-конференцию, где показывали то, что позволило следствие – материалы дела, все, что не помешало бы делу, было обнародовано. С тех пор следствие нам не позволяет обнародовать какие-то другие дополнительные сведения, которые сказали бы нечто большее, чем на той пресс-конференции», – заявил Шевченко.

По словам спикера, главной версией остается убийство из-за профессиональной деятельности Шеремета.

Также, как добавил представитель МВД, следствие не может провести следственные действия на территории России.

«Следствие очень хочет провести следственные действия с контактами (Шеремета – КР) на территории Российской Федерации, хотя бы допросить Клименко, с которым встречался пострадавший незадолго до своей гибели. Все эти контакты на российской территории исследовать сейчас следственным путем, допросить невозможно. Так же невозможно надеяться на правовую помощь со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Это существенно усложняет следствие, но оно не стоит на месте», – отметил Артем Шевченко.

Представитель МВД стал единственным представителем исполнительной власти и правоохранительных структур, который 20 июля вышел к журналистам, которые в годовщину гибели Павла Шеремета проводили мемориальные мероприятия, а также под стенами Администрации президента и МВД требовали найти убийц. На место гибели Шеремета, где журналисты и общественные активисты начали свою акцию, приходила посол США в Украине Мари Йованович.

12 июля международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) в своем отчете раскритиковала расследование убийства Шеремета и заявила, что оно вызывает больше вопросов, чем ответов, спустя почти год после убийства.

В интервью проекту Радио Свобода «Настоящее время» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела.

Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. К этому времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

10 мая этого года журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета. Авторы фильма-расследования «Убийство Павла» заявляют, что им удалось разоблачить детали, которые официальное следствие не обратило внимания.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».