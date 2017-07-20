Ведущий программы «В мире животных» внесен в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Российский журналист, ученый, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Как указанно на сайте, он был участником фестиваля «Алые паруса Артека» в 2017 году и участвовал в «пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма».

Кроме того, в 2015 году Николай Дроздов приезжал в Крым для съемки сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».