В суде по «делу 26 февраля» обвинение закончило представлять доказательства – адвокат

В подконтрольном России Центральном районом суде Симферополя на заседании по «делу 26 февраля» сторона обвинения закончила представлять доказательства. Об этом 20 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня огласили протоколы двух потерпевших, которых не смогли найти и обеспечить их явку на судебное заседание. На этом представление доказательств стороной обвинения закончилось. Прокуратура попросила пару недель для того, чтобы могла подготовиться защита», – отметил Семедляев.

Он добавил, что перерыв в суде обусловлен периодом отпусков. После перерыва сторона защиты начнет представлять свои доказательства по делу.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.