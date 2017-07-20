В Крыму признали отставание в строительстве трассы «Таврида»

Вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что работы по строительству трассы «Таврида» идут с отставанием. Об этом он сказал 20 июля на пресс-конференции в Симферополе.

«Есть шесть этапов трассы «Таврида» за которые отвечает республика. 237 км – это протяженность нашего отрезка. И, соответственно, можно оценить тот объем строительства, который нам необходим. Здесь мы немножечко идем с отставанием в связи со сложностью объектов, изначальной неопределенностью по ценовым параметрам. Сегодня проект находится в Главгосэкспертизе и мы активно работаем с подрядчиками», – отметил Нахлупин.

Он утверждает, что заключение экспертизы по строительству трассы выйдет до 20 августа.

12 мая текущего в Крыму сообщили о начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь).

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.