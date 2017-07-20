Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев рассказал, что до российской аннексии Крыма на полуострове отдыхала половина детей из всех областей Украины, которые нуждались в оздоровлении и лечении. Такие данные Лиев озвучил 20 июля в эфире Радио Крым.Реалии.

«В Крыму было сосредоточено до 33 процентов от всего комплекса летнего детского отдыха в Украине. Если речь идет об оздоровлении и лечении, то это порядка 55 процентов от общего числа украинских здравниц подобного рода», – рассказал эксперт.

По словам Лиева, на полуострове существовало несколько видов учреждений для отдыха и оздоровления детей.

«Это так называемые санатории матери и ребенка, для детей школьного возраста, существовали детские лагеря, бывшие пионерлагеря, их было 176. Еще детские турбазы, с более спартанскими условиями, таких в Крыму летом открывалось 81. Была и 71 детская здравница, которая работала круглогодично, что-то среднее вроде лагеря и больницы. Сегодня для украинских детей все они недоступны», – отметил он.

Генеральный директор «АртекUA» Сергей Капустин рассказал Крым.Реалии о главных ценностях международного детского центра на территории материковой Украины.

«Это свобода выбора и ответственность ребенка, мы стараемся дать детям максимальную возможность проявить себя. Наша главная задача – чтобы не только ребенок отдохнул, но и показать, какие ценности и ориентиры у него могут быть в жизни», – пояснил Капустин.

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Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность соседней России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

После российской аннексии Крыма на материковой Украине создали международный детский центр «Артек», как альтернативу крымскому центру.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».