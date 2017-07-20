Режиссера Сеитаблаева предложили наградить орденом

Национальный совет телевидения и радиовещания Украины инициировал ходатайство о награждении крымского режиссера Ахтема Сеитаблаева орденом «За заслуги» III степени. Об этом 20 июля в комментарии Крым.Реалии собщил член Нацсовета Сергей Костинский.

«Сегодня мы инициировали ходатайство о присуждении этой награды (ордена «За заслуги» III степени – КР) Ахтему Сеитаблаеву. Ахтем – это тот человек, который на сегодняшний день активно делает все для того, чтобы украинское общество смотрело качественные украинские фильмы и качественный украинский продукт. Он один из тех, кто сейчас обеспечивает развитие украинского кинематографа и создает фильмы, которыми гордятся украинцы», – отметил Костинский.

По словам Костинского, в Нацсовете пока не планируют инициировать награждения других деятелей искусства.

«Мы изучаем ситуацию в области телевидения, радиовещания и кинематоргафа и для себя выделяем тех людей, которые делают существенный вклад в развитие сферы. На этот момент мы увидели, что такой фигурой является Ахтем», – добавил Костинский.

Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный артист Автономной Республики Крым.

Он является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма». 18 мая прошла премьера его нового фильм «Чужая молитва» – о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во времена Второй мировой войны спасал от смерти 88 еврейских детей. Также в ближайшее время ожидается премьера фильма «Киборги», который расскажет о боях за Донецкий аэропорт во время военной операции Украины на Востоке страны.