Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя продлил срок домашнего ареста фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Об этом 20 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Суд решил меру пресечения оставить и продлить домашний арест до 7 октября. Единственное, что Мустафе Дегерменджи разрешили три дня на три часа выезжать в лечебное учреждение на обследование», – отметил Семедляев.

Он добавил, что следующее заседание назначили на 10 августа.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля отправил под домашний арест фигурантов «дела 26 февраля» Мустафу Дегерменджи и Али Асанова. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.