В Севастополе удвоили количество льготных маршрутов общественного транспорта

Подконтрольное России правительство Севастополя утвердило постановление, увеличивающее с 22 до 44 количество маршрутов общественного транспорта с оказанием услуг бесплатного проезда для граждан льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города со ссылкой на директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова.

«В департамент поступали обращения от пассажиров с просьбами понизить тарифы на проезд. В результате было принято решение существенно расширить количество маршрутов, на которых организуется бесплатный провоз граждан льготных категорий. Узнать такие автобусы горожане смогут по букве «С», добавленной к номеру маршрута», – рассказал Титов.

Он также утверждает, что количество рейсов с правом бесплатного проезда колеблется от 4 до 16 на каждом льготном маршруте в зависимости от дня недели.

Ранее сообщалось, что российские власти Севастополя планируют ввести единую городскую карту безналичной оплаты за проезд для того, чтобы сделать прозрачной систему учета перевозимых в общественном транспорте льготников.

С 1 мая стоимость проезда в городских троллейбусах Севастополя повысили до 15 рублей (около 6,5 грн – КР). Однако 4 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подешевел на 3 рубля – с 15 до 12 рублей (около 5,5 грн – КР) за одну поездку. До этого местные СМИ сообщали, что российское правительство Севастополя обратилось в Москву с просьбой увеличить субсидии городу на троллейбусные перевозки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».