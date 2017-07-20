В России уволили директора компании, связанной с поставкой турбин в Крым

Генерального директора российской компании «Силовые машины» Романа Филиппова отправили в отставку. Эта компания вместе с немецким концерном Siemens производит газовые турбины. В начале июля агентство Reuters сообщило о доставке в аннексированный Крым в обход санкций не менее двух турбин Siemens.

Как сообщают российские СМИ, решение об отставке Филиппова принял совет директоров. Его полномочия прекратили досрочно. Причины увольнения не раскрывают.

13 июля стало известно, что сотрудники ФСБ России в Санкт-Петербурге задержали Филиппова по подозрению в разглашении государственной тайны. У него дома и в офисе прошли обыски, самого гендиректора «Силовых машин» допросили. После этого его отпустили под подписку о невыезде.

Сначала задержание Филиппова СМИ связали со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Крым. Однако позже появились сообщения, что эти события не связаны между собой.