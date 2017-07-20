Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин сообщил о том, что после митинга «АнтиНАТО-АнтиКАП», который состоялся в городе 15 июля, полиция продолжает «разжевывать» тему участия в мероприятии представителей села Перово Симферопольского района, обеспокоенных деятельностью одной строительной организации.

В связи с этим Кискин встречается с полицией и настаивает на том, что митинг был санкционированным.

«Я, как ответственное лицо митинга, уже несколько раз давал разъяснения полиции о законности публичного мероприятия, а они все еще разжевывают тему плакатов жителей Перово. Вы помните, дорогие друзья, как незаконно представители администрации Симферополя пытались содействовать изъятию плакатов жителей Перово с санкционированного публичного мероприятия. Тогда полиция согласилась с моими доводами о законности антикапиталистического протеста женщин из Перово, а теперь они пытаются вновь жевать эту тему. На сегодняшний день у меня запланирована очередная встреча с полицией», – написал депутат в Фейсбуке.

Как сообщается на сайте крымского отделения Коммунистической партии соседней России, участники акции в Симферополе держали в руках плакаты с лозунгами «Даешь правительство народного доверия!», «Выходи и протестуй, коль достал тебя буржуй!», «Бедность народа – позор правительству», «Программу КПРФ – в жизнь!», «Земля – не товар, а кормилица!», «Нет росту цен на товары и услуги!» и другими.

Митинг провели под девизами «За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!», «Выборам в России свободу выбора!».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».