Российский юморист Ефим Шифрин похвастался фотографиями из Крыма

Российский актер и юморист Ефим Шифрин (настоящее имя Нахим Шифрин – КР) побывал в аннексированном Крыму, где, в частности, принял участие в съемках программы «Вокруг смеха» в Алуште.

Фотографии с поездки актер опубликовал в соцсетях.

​

До этого в Севастополе на 19 июля анонсировали выступление Ефима Шифрина.

Ранее артист уже посещал аннексированный Крым с концертами.

Ефим Шифрин находится в базе сайта «Миротворец», в частности, за «незаконную предпринимательскую деятельность на оккупированных территориях Украины» и «участие в развлекательных и пропагандистских мероприятиях оккупантов на территории АР Крым».

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».