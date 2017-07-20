Радио Крым.Реалии: От чего трясет Крым?

Есть ли в Крыму угроза землетрясений? Готовы ли здания на полуострове к сейсмической активности? Почему в средствах массовой информации периодически сообщается об угрозе землетрясений и можно ли их предсказать?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с главой отдела сейсмической опасности Института геофизики НАН Украины Александром Кендзерой и первым заместителем директора Научно-исследовательского института строительных конструкций Юрием Немчиновым.

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