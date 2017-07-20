Для симферопольских студентов заказали 30 тысяч электронных проездных карт

Руководители высших учебных заведений Симферополя заказали для своих студентов 30 тысяч проездных карт с тарифом «Студенческий» для проезда в муниципальном городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Как утверждает директор муниципального предприятия «Горавтотранс» Денис Майор, эти карты дают возможность платить за проезд в общественном транспорте, проходить через турникеты в здании вузов и оплачивать питание в общественных столовых.

Как сообщается, они начнут действовать с 1 сентября 2017 года. По словам Майора, для остальных жителей Симферополя безлимитная карта проезда в общественном транспорте стоит 780 рублей (более 300 грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».