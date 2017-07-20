Суд по делу о планировании переворота в Черногории перенесли на сентябрь

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории перенесли на сентябрь. Решение об этом объявила 20 июля судья Сузана Мугоша после того, как адвокаты со стороны защиты подали несколько ходатайств с требованием предоставить им больше времени на подготовку.

По словам судьи, суд переносят на 6 сентября, чтобы «не нарушать право на защиту».

Судебный процесс начался 19 июля в Подгорице, но его почти сразу остановили из-за того, что защита потребовала отстранить прокуроров по этому делу.

Суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота с целью не допустить вступления страны в НАТО. Среди обвиняемых двое граждан России, которых судят заочно, двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

В Верховном суде страны сообщили, что среди обвинений – «подготовка заговора против конституционного строя и безопасности Черногории» и «покушение на террористический акт».

Андрию Мандича и Милана Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016 года.

Мандич и Кнежевич называют обвинения против них «фикцией».

Россия отрицает свою причастность как государства к этой попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.