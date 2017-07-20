Кремль не подтвердил дату телефонных переговоры в «нормандском формате»

Кремль не подтверждает информацию, что телефонный разговор лидеров Украины, Франции, Германии и России в так называемом «нормандском формате» по урегулированию на оккупированной части украинского Донбасса был назначен на 24 июля, как сообщил накануне представитель ОБСЕ.

Как сказал представитель президента России Дмитрий Песков российскому агентству «ТАСС», об этом еще продолжаются переговоры по линии помощников государственных руководителей и по дипломатическим каналам.

О том, что телефонный разговор четырех руководителей должен состояться в понедельник, 24 июля, сообщил в среду специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик после окончания встречи Трехсторонней контактной группы в белорусском Минске.

В последнее время руководители четырех стран провели ряд отдельных встреч, в ходе которых, по сообщениям, достигли договоренности о телефонном разговоре всех четырех – ее сначала прогнозировали на конец июня, начало июля, потом стали говорить о сроке до конца июля. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что после такого разговора удастся организовать и личный саммит четырех руководителей.

Перед тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на телефонную дискуссию четырех руководителей Киев «выносит четкий вопрос: Россия больше не должна иметь возможности нарушать минские соглашения».