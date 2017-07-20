В Крыму ждут от «Роскосмоса» помощи в борьбе со свалками и незаконным строительством

Российские власти Крыма договорились с российской государственной корпорацией «Роскосмос» о реализации на аннексированном полуострове пилотного проекта по использованию результатов космической деятельности. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба российского минэкономразвития Крыма.

«Договорились с «Роскосмосом» до конца года внедрить в Крыму систему использования результатов космической деятельности. Обозначили приоритеты. Система позволит контролировать использование сельхозземель и лесного фонда, незаконное строительство, свалки», – сказал подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

По его словам, сейчас в рамках проекта завершают создание рабочей группы.

Реализовать проект в Крыму обещают к концу года, сообщили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».