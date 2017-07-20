Стрелков о вторжении на восток Украины: оружие и деньги взял в Крыму

Пророссийский боевик Игорь Гиркин (Стрелков) на дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным 20 июля сказал, что оружие и деньги для вторжения на восток Украины в 2014 году взял в Крыму. Так он ответил на зачитанный модератором дискуссии Михаилом Зыгарем вопрос из Твиттера от том, кто спонсировал операцию Стрелкова.

«Я могу сказать, что оружие взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, весьма небольшие, а на остальные вопросы я как офицер, от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести», – сказал Стрелков.

Игорь Стрелков известен активным участием в российской аннексии Крыма. В частности, в одном из своих интервью он признался, что «насильно сгонял крымских депутатов голосовать за отделение от Украины». Позже Стрелков руководил пророссийскими силами на востоке Украины, будучи министром обороны группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. Он также публично выражал несогласие с политикой нынешних российских властей.