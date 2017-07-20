США оштрафовали ведущую энергокомпанию за нарушение санкций против России

Министерство финансов США оштрафовало энергетическую компанию Exxon Mobil на 2 миллиона долларов, обвинив ее в нарушении наложенных на Россию санкций уже через несколько недель после того, как они были введены весной 2014 года.

Как сообщило министерство, американские подразделения компании в мае 2014 года «приняли участие в предоставлении услуг лицу, имущество и имущественные интересы которого были заблокированы, а именно путем подписания восьми юридических документов, связанных с нефтяными и газовыми проектами в России, с Игорем Сечиным». Речь идет о руководителе компании «Роснефть», которую контролирует российское государство.

Компания Exxon Mobil, которой на момент подписания документов руководил нынешний государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, назвала наказание «принципиально несправедливым».

В заявлении, которое есть в распоряжении Радіо Свобода, кампания настаивает, что Министерство финансов США пытается задним числом ввести позже наложенные санкции. Как заявляет Exxon Mobil, когда ее представители подписывали документы о нефтяных и газовых проектах с компанией «Роснефть», в отношении которой санкций тогда еще не было, со стороны компании их подписал ее руководитель Игорь Сечин как ее официальный представитель. При этом, заявил представитель Exxon Mobil Уильям Холбрук, американская компания, подписывая документы, руководствовалась четкими указаниями Белого дома и Министерства финансов по соблюдению санкций.

Санкции против Игоря Сечина США ввели в марте 2014 года, после аннексии Россией украинского Крыма, а против компании «Роснефть» – в июле 2014-го.

Штраф в 2 миллиона долларов является символическим для Exxon Mobil, которая за прошлый год заработала 7 миллиардов 8 миллионов долларов.