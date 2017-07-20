Группа российских оппозиционеров требует от руководства России прекратить агрессию против Украины, отменить все акты, связанные с аннексией Крыма, а также перестать поддерживать сепаратистские движения на территории бывшего СССР. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Форума свободной России.

За три дня, с 17 по 20 июля, документ подписали 395 человек. Среди них – один из лидеров российской оппозиции, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, адвокат Марк Фейгин, политологи Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский, Владислав Иноземцев, социолог Игорь Эйдман и другие.

«Ответственная оппозиция, добивающаяся возвращения России в сообщество цивилизованных стран, выдвигает следующие требования: немедленно прекратить вооруженную агрессию против суверенных государств и вывести войска с оккупированных территорий Украины и Грузии, ... признать юридически ничтожными все акты, связанные с аннексией Автономной Республики Крым и города Севастополь, с признанием «государственности» так называемой «Республики Абхазия» и «Республики Южная Осетия», а также с неформальной легитимацией так называемых «ДНР» и «ЛНР»; привлечь к ответственности всех лиц, виновных в военных преступлениях на этих территориях», – говорится в обращении.

3-й Форум свободной России прошел в Вильнюсе 25–26 мая. На нем обсуждались актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

Форум свободной России — постоянно действующая площадка, одной из главных задач которой является формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, на базе которой возможно построение новой, европейской России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».