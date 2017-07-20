Литва выступила за размещение в Балтии американских комплексов ПВО

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась за постоянное размещение в Балтии американских противоракетных комплексов Patriot. По ее словам, это необходимо для сдерживания России. Об этом Грибаускайте заявила в ходе учений по противовоздушной обороне с участием сил НАТО на севере Литвы.

Соединенные Штаты впервые доставили туда комплекс Patriot для участия в маневрах. Сейчас Литва, Латвия и Эстония имеют на вооружении лишь ракеты малой дальности. На саммите НАТО в Брюсселе в июле президент Литвы назвала противовоздушную оборону стран Балтии «самым слабым звеном» на восточной границе военного союза.

В июне Североатлантический союз завершил переброску 4500 военных в страны Балтии и Польшу. В НАТО называют это ответом на агрессивные действия России в Украине и размещение российских баллистических ракет в Калининграде. Россия считает наращивание военного присутствия НАТО у своих границ «угрозой безопасности».