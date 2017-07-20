Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд приговорил депутата российского парламента аннексированного Крыма Валерия Гриневича к 10 годами колонии строгого режима. Гриневича признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством. Об этом сообщает провластный крымский сайт «Крыминформ» со ссылкой на представителя суда.

«Гриневич приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Именно такого наказания требовало для депутата обвинение», – сообщил работник суда.

Сообщается, что российскоей следствие установило, что Гриневич путем обмана завладел 6 млн рублей в долларовом эквиваленте за обещание помочь в получении земельных участков в селе Штормовое и прекращении проверочных мероприятий сотрудниками полиции.

Подтверждения этой информации на сайте подконтрольной Кремлю прокуратуры аннексированного Крыма или в других источниках пока нет.

Комментарии защиты депутата по данному поводу пока также отсутствуют.

Валерия Гриневича арестовали в октябре 2015 года. По данным российского следствия, с июля по октябрь 2015 года депутат получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов, за которые обещал решить вопрос о прекращении проверки, проводимой в отношении него правоохранительными органами.

«Единая Россия» приостановила членство Гриневича в партии после его ареста.

В конце января 2016 года крымское управление Следкома России по материалам российской прокуратуры Крыма возбудило уголовное дело по факту незаконного изъятия 1,2 га земли на берегу Черного моря в селе Штормовое (Сакский район), организованного, по версии следствия, преступной группой под руководством Гриневича.

В конце ноября 2016 года Следком направил дело Гриневича в суд.