Президент Беларуси прибыл с визитом в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину, сообщают средства массовой информации со ссылкой на сайт главы белорусского государства или на белорусское государственное агентство «БелТА».

Украинские агентства пока не публикуют собственных сообщений о прибытии Лукашенко в аэропорт «Борисполь» под Киевом.

В соответствии с планом визита, официальная церемония встречи пройдет в пятницу в 11:00 возле администрации президента Украины на Банковой, после чего состоятся переговоры глав двух государств один на один и в расширенном составе, затем ожидаются заявления двух президентов для прессы.

Как сообщили на сайте президента Беларуси, одной из тем встречи будет урегулирование конфликта на востоке Украины, в котором, как говорится в сообщении, «Беларусь активно участвует, предоставляя площадку для переговоров».

Также ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.

Визит проходит перед совместными белорусско-российскими военными учениями «Запад-2017», запланированными на 14-20 сентября, которые, по сообщениям, имеют «агрессивный» сценарий и беспокоят не только Украину, но другие страны (в частности Польшу и государства Балтии), а также ЕС и НАТО. Украинская сторона опасается, что российские вооруженные силы могут использовать этот плацдарм для наступления на Украину. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что получил «твердое заверение» от Александра Лукашенко, что эти учения не превратятся в подготовку Россией «плацдарма для вторжения в Украину, на украинскую землю с белорусской территории».