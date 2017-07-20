Российский танцевальный коллектив планируют показать в Крыму «шоу под дождем»

В аннексированном Севастополе анонсируют выступление российского танцевального театра «Искушение» из города Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно афишам, расклеенным в городе, 31 июля «Искушение» даст в Севастопольском центре культуры и искусств представление под названием «Шоу под дождем 2», в котором «финальные номера исполняются под потоками воды».

Организаторы представления характеризуют его как «историю любви, выраженную словами и пластикой тела».

Сотрудница СЦКИ сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что билеты на представление «Шоу под дождем 2» стоят от 800 до 2000 рублей.

Официальный сайт танцевального театра в разделе «Афиша» сообщает, что «Искушение» планирует выступить в четырех крымских городах: 30 июля – в Ялте, 31 июля – в Севастополе, 1 августа – в Алуште и 2 августа – в Керчи.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».