Радио Крым.Реалии: Дебаты Навального и Стрелкова, срок для бывшего мэра Керчи

Восемь лет колонии экс-главе Керчи Сергею Писареву – результат борьбы с коррупцией или война крымских кланов на аннексированном полуострове? Зачем российский оппозиционер Алексей Навальный проводит дебаты с лицами, участвовавшим в военной агрессии России на Донбассе? Почему российские власти Крыма решили возвести укрепительные сооружения на админгранице с Крымом?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с российским активистом, главой организации «Чистый берег. Крым» Владимиром Гарначуком, российским блогером и активистом в Крыму Александром Горным, политическим обозревателем издания «Росбалт» Сергеем Шелиным, российскими политическими обозревателями Ольгой Курносовой и Иваном Преображенским, спикером Госпогранслужбы Украины Олегом Слободяном, генерал-лейтенантом, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко и первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайтеКрым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.