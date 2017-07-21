Нацсовет телерадиовещания оштрафовал «Громадське радіо» за несоблюдение языковых квот

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что оштрафовал две радиостанции, в эфире которых зафиксировал нарушения требований закона о доле песен на государственном языке.

Как говорится в сообщении, «Громадське радіо» в день проверки 2 апреля в установленный законом промежуток времени с 15:00 до 22:00 дало в эфир ноль процентов песен на государственном языке при минимальной квоте в 25 процентов. Станция «Буковинская волна» из Черновцов 2 июня в такой же промежуток времени дала 24,7 процента песен на украинском.

При этом «Громадське радіо» за полное отсутствие украиноязычных песен заплатит штраф в 1751 гривну 36 копеек, что составляет определенные законом 5 процентов от лицензионного сбора. А станция с Буковины, которая недобрала 0,3 процента до квоты, заплатит 4420 гривен 50 копеек, в соответствии с размером своего лицензионного сбора.

«Члены Национального совета еще раз подчеркнули, что к выполнению соответствующих законодательных норм есть пристальное внимание общества, и регуляторный орган будет четко придерживаться прописанных требований. Поэтому даже при столь незначительном отклонении, 0,3 процента, радиостанции должны будут платить штрафы. Оба вещателя признали свои ошибки и заверили, что в дальнейшем таких досадных случаев у них в эфире не будет», – говорится в сообщении Нацсовета.

Действующий закон «О телевидении и радиовещании» определяет, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25 процентов от общего объема песен в эфире за сутки, а также не менее 25 процентов общего объема песен, звучащих в каждом промежутке времени между 7:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00.