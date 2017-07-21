В Севастополе таможенники арестовали яхту украинца

Сотрудники подконтрольной Кремлю Севастопольской таможни задержали яхту гражданина Украины за «несоблюдение сроков временного ввоза судна». Об этом накануне, 20 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Гражданин Украины нарушил установленные таможенным органом сроки временного ввоза, вследствие чего моторная яхта, зарегистрированная в иностранном государстве (Республика Сьерра-Леоне), задержана Севастопольской таможней. Моторная яхта построена в 1967 году. Длина яхты составляет 13 метров», – говорится в сообщении.

Таможенники возбудили дело по ч. 1 ст. 16.18 КоАП Росии – «Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза». Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (630 – 840 грн – КР) и конфискацию судна.

Сотрудники таможни проводят административное расследование, добавили в российском ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».