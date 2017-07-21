Подконтрольная Кремлю прокуратура Керчи в ходе проверки выявила факты занижения порций блюд в столовых городских школ. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры аннексированного Крыма.

«Выявлены факты занижения порций блюд, в частности, в некоторых случаях отклонение от нормы достигало двукратного размера. Ввиду невыполнения требований, направленных на обеспечение школьников полноценным питанием, прокуратурой в адрес ООО «Аверс» внесено представление. По результатам его рассмотрения четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Материалы проверки направили в территориальный отдел Роспотребнадзора по Керчи и Ленинскому району аннексированного Крыма для организации административного преследования в отношении предприятия.

На фирму за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) наложили штраф в размере 30 тысяч рублей (около 13 тысяч грн – КР), добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».