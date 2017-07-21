Представитель Путина утверждает, что США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности

Москва и Вашингтон ведут переговоры о создании совместной рабочей группы по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента России по вопросам кибербезопасности Андрей Крутских 20 июля.

«Никто не отрицает необходимости проведения переговоров и наличие таких контактов. Это обычная дипломатическая работа, которая, естественно, должна дать свой результат, учитывая реалии, прежде всего внутриполитические, которые существуют в Соединенных Штатах», – отметил спецпредставитель Путина.

Российская чиновница Светлана Лукаш, которая находилась на саммите «Группы двадцати» в Германии, заявила, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров согласились обсудить вопрос кибербезопасности или в ООН, или через Организацию Объединенных Наций или в рабочей группе.

Трамп после переговоров с Путиным также утверждал, что обсудил идею создания такой группы. Но после того, как лидеры Конгресса США раскритиковали этот план, учитывая вероятное вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах, Трамп отрицал создание совместной с россиянами группы. 9 июля, через день после встречи с президентом России, Трамп написал в сети микроблогов Twitter, что «тот факт, что президент Путин и я обсудили блок кибербезопасности, думаю, не означает, что это может произойти».