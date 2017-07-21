Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству. Об этом говорится в распространенном 21 июля заявлении концерна.

Такое решение Siemens принял за перевозку в аннексированный Россией Крым газовых турбин в обход санкций.

Кроме того, Siemens объявил о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где немецкому концерну принадлежало 45,7% акций. В концерне предполагают, что именно с помощью этой компании турбины Siemens перевезли из Краснодарского края России в Крым.

О том, что турбины незаконно ввезли в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд иски на три российские компании, вероятно причастные к этому.

Турбины были сделаны на совместном предприятии немецкого концерна и российского предприятия «Силовые машины» для использования в Краснодарском крае. После этого их переделали на предприятиях компании «Ростех» и перевезли в Крым.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию в аннексированный Россией Крым.