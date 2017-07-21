В Симферополе отменили запланированное на 21 июля торжественное открытие Школы путешественников Федора Конюхова. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«Открытие «Школы путешественников Федора Конюхова» переносится на неопределенный период», – говорится в сообщении.

Причин отмены открытия Школы в администрации не уточнили.

Ранее крымские СМИ со ссылкой на российскую администрацию Симферополя сообщали, что открытие Школы путешественников Федора Конюхова запланировали на 11:00 21 июля на территории водно-спортивного комплекса «Простор». Ожидалось, что на мероприятие приедет и сам российский путешественник Федор Конюхов и пообщается с первыми участниками симферопольской школы путешественников.

Также сообщалось о планах Федора Конюхова открыть школу путешественников в Феодосии.

Федор Конюхов – советский и российский путешественник, совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, один раз – на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.

