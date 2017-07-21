США не настаивают на немедленной отставке Асада – советник Трампа

Соединенные Штаты не настаивают на немедленной отставке президента Сирии Башара Асада как части усилий для политического урегулирования шестилетней гражданской войны в этой стране. Об этом 20 июля заявил советник президента США Дональда Трампа Том Боссерт.

«Я не думаю, что для нас важно сказать, что сначала Асад должен уйти», – сказал советник Трампа на форуме по вопросам безопасности в городе Аспен в штате Колорадо.

«Соединенные Штаты все равно хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас», – добавил Боссерт.

Позиция Белого дома по сирийскому вопросу значительно изменилась со времени, когда Трамп сменил на президентском посту Барака Обаму. Предшественник Трампа настаивал, что любое политическое урегулирование в Сирии должно предусматривать отстранение Асада от власти.

Другие западные государства также смягчили свое отношение к сирийскому режиму. В частности, Франция во главе с недавно избранным президентом Эммануэлем Макроном считает, что прекращение деятельности Асада не является предпосылкой для достижения мирного соглашения в Сирии.