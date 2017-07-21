В Крыму проходят очередные учения Черноморского флота России

В Черном море вблизи аннексированного Крыма в пятницу, 21 июля, проходят учения бригады кораблей охраны водного района крымской военно-морской базы Черноморского флота России. Об этом сообщают пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

«В ходе учения малый противолодочный корабль «Суздалец» в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Ковровец» в рамках отработки противоминных действий успешно осуществили поиск и выборку морских мин с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов», – сказано в сообщении.

В завершении учения экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину, добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».