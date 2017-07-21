Порошенко и Лукашенко проводят переговоры в Киеве (трансляция)

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля проводят встречу в помещении Администрации президента в Киеве, сообщает пресс-служба украинского президента.

Лукашенко в рамках официального визита в Украину прибыл в Администрацию президента Украины, где перед входом его встретил глава украинского государства, почетный караул и оркестр.

После этого президенты начали переговоры «с глазу на глаз». После этого состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов. Впоследствии президенты выступят с совместным заявлением.

Планируется, что во время переговоров президенты двух стран обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Киев 20 июля вечером.

Как сообщили на сайте президента Беларуси, одной из тем встречи также будет урегулирование конфликта на востоке Украины, в котором, как говорится в сообщении, «Беларусь активно участвует, предоставляя площадку для переговоров».

Визит проходит в предверии совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2017», запланированных на 14-20 сентября, которые, по сообщениям, имеют «агрессивный» сценарий и беспокоят не только Украину, но и другие страны (в частности Польшу и государства Балтии), а также ЕС и НАТО. Украинская сторона опасается, что российские вооруженные силы могут использовать этот плацдарм для наступления на Украину. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что получил «твердое заверение» от Александра Лукашенко, что эти учения не превратятся в подготовку Россией «плацдарма для вторжения в Украину, на украинскую землю с белорусской территории».