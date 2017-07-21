В пятницу, 21 июля, крымский адвокат Эдем Семедляев встретился с фигурантом севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Русланом Зейтуллаевым в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом он рассказал в видеообращении в Фейсбуке.

По словам адвоката, Зейтуллаев хорошо себя чувствует после двух голодовок.

«27 июля будет рассматриваться апелляция как Руслана, адвокатов и стороны обвинения. Она будет рассматриваться в Верховном суде, в городе Москве. Мы проговорили все моменты, которые мы будем озвучивать, все наши сильные стороны. Он полностью готов к этой апелляции, не возлагает на нее, конечно, никаких надежд, он понимает, кто его будет судить, где он находится и всю реальность происходящего», – рассказал Семедляев.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».