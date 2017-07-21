В России полиция пришла с очередным обыском в штаб Навального

В российском городе Иркутске сотрудники полиции пришли с обыском в предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщил координатор штаба Сергей Беспалов.
По его словам, полицейские изъяли все материалы в поддержку Навального, которые накануне раздавали на пикете волонтеры, сообщает российский «Интерфакс». Жалоба поступила от мэрии Иркутска, сказал Беспалов.
В пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области обыск не комментировали.
С начала июля российская полиция проводит обыски и изымает агитационные материалы в штабах Навального, который объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, во многих городах России, в частности в Москве.
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