С фестивальным благотворительным туром «Симфония добра» в аннексированный Крым 21 июля прилетела российская балерина Анастасия Волочкова. В аэропорту Симферополя артистка рассказала крымским СМИ о перелете.

«Мы летели с директором эконом-классом и рядом были замечательные люди. Одна женщина мне даже уступила место, потому что понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку. Это было так трогательно. Вообще это был такой невероятный «Боинг» – на Мальдивы такие не летают», – рассказала она журналистам.

В 2016 году Волочкова уже приезжала в Крым.

Вскоре после аннексии Крыма российская балерина Анастасия Волочкова в интервью Кате Осадчей заявила: «Крым для меня всегда был и будет частью Украины. И мне стыдно за Россию». Спустя полгода она отправилась с гастролями на полуостров, где обвинила украинских журналистов в том, что они попросту «смонтировали сюжет и исказили ее слова».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».