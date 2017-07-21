Российская прокуратура аннексированного Крыма отказалась от части обвинения против одного из фигурантов дела «крымских диверсантов» Редвана Сулейманова. Об этом 21 июля после очередного заседания в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Прокуратура изменила обвинение. Она пришла к выводу, что претензии трех из пяти потерпевших по этому делу (ФСБ России, крымское управление МЧС России и симферопольский аэропорт – КР) не были обоснованы, и не были представлены доказательства того, что они действительно понесли такой ущерб от звонка Сулейманова», – отметил Курбединов.

Он добавил, что прокуратура по-прежнему поддерживает обвинение в части того, что Керченская паромная переправа и севастопольский автовокзал все-таки понесли убытки.

«Морской порт предъявляет порядка 3,5 миллионов рублей (около 1,5 млн грн – КР) и автовокзал – около 400 тысяч рублей (около 170 тысяч грн – КР). То есть из пяти миллионов предъявляемого ущерба мы спустились до 3,5-4 миллионов рублей (1,5 – 1,7 млн грн – КР). Количество потерпевших уменьшилось. Но на часть обвинительной статьи это не повлияло», – сообщил адвокат.

Курбединов надеется, что в будущем ему удастся убедить суд, что «все представленные цифры абсолютно не обоснованы».

Следующее заседание по делу Сулейманова назначили на 14:00 31 июля. В этот день будет ровно год с момента его заключения под стражу.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.