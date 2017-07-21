В Керчи в пятницу, 21 июля, произошло несколько прорывов водоводов, из-за чего без воды остались около 7,5 тысяч человек. Об этом сообщает «Керчь.ФМ» со ссылкой на пресс-секретаря подконтрольного Кремлю Министерства ЖКХ аннексированного Крыма.

Уточняется, что произошла утечка на линии Д-150 Н/СТ «БАШНЯ», в результате чего без воды остались 2983 человек. А также утечка на линии Д-500, которая произошла по шоссе Сталинграда – без воды остались 4600 человек.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».