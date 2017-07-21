Российские пограничники, дислоцированные в аннексированном Крыму, утверждают, что спасли украинского моряка, потерпевшего бедствие в ходе морского путешествия на тримаране в Турцию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Как сообщают в ведомстве, российские пограничники получили сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль «Изумруд». В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран «Фортуна Х-44» и спасательный плот с гражданином Украины на борту.

«В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь», – сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве добавили, что после возвращения на берег мужчину вернули на материковую Украину.

Украинская сторона инцидент пока не комментировала.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».