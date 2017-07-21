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На встрече Порошенко и Лукашенко женщина обнажила грудь, а главе ГПСУ стало плохо

Женщина обнажила грудь на встрече Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве, 21 июля 2017 года

Неизвестная женщина обнажила грудь с надписью «Жыве Беларусь» и выкрикивала такой же лозунг во время открытия церемонии подписания совместных соглашений между Беларусью и Украиной 21 июля в Киеве.

В течение 10 секунд ее вывели охранники, церемония в Администрации президента продолжилась. Кто эта женщина – пока неизвестно. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, женщина все время ждала встречи вместе с остальными представителями СМИ.

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Через несколько минут в зале стало плохо одному из участников заседания, представителю украинской делегации. Позже стало известно, что потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, ему оказали медицинскую помощь.

Официальная церемония встречи Порошенко и Лукашенко в присутствии СМИ анонсировалось на 12:30, но началась на два часа позже.

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